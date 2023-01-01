Настоящие террористы: россияне атаковали многоэтажку в Никополе, вспыхнул пожар

Российские военные атаковали Днепропетровщину поздно вечером 31 декабря. К сожалению, враг попал в жилую многоэтажку в Никополе. В ней вспыхнул пожар.

Атака Никополя произошла тогда, когда в Украине звучала воздушная тревога. Заметим, что Никопольщину российские военные обстреливают каждый день. Но на этот раз враг попал в многоэтажку и она загорелась.

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Оккупанты атаковали Никополь

Об этом в своем телеграме рассказал глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. Он отметил, что "армия России произвела обстрел города Никополь".

Вскоре пользователи сети сообщили, что оккупанты попали в многоэтажку. В ней вспыхнул пожар. Видео выложили в сеть.

Россияне обстреляли многоэтажку в Никополе: смотрите видео

Оккупанты выпустили дроны

На части территории Украины вечером 31 декабря раздались воздушные тревоги. Впоследствии сообщалось об угрозе атаки дронами и активности вражеской авиации вблизи границы на Востоке Украины.

Уже в 21:44 телеграм-канал monitor предупредил об угрозе атаки "Шахидами" на Запорожье. А вот в 21:55 появилась информация о работе ПВО. Через 10 минут стало известно, что дроны полетели в направлении Днепропетровской области.

Приблизительно в то же время стало известно об угрозе атаки дронами на Юге нашего государства. Через 10 минут стало известно о работе ПВО в Николаевской области и в Днепре.

Через час стало известно, что зафиксировали 2 иранских "мопеда" в небе над Херсонщиной и 3 – над Запорожьем. Еще немного позже сообщили о еще 3 БпЛА над Николаевщиной.

По состоянию на 00:15, воздушная тревога все еще звучала в ряде областей Украины. Поэтому призываем не игнорировать сирены и находиться в укрытиях, пока не будет отбоя.

Оккупанты атаковали Киев 31 декабря