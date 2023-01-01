Атака Нікополя сталася тоді, коли у частині України лунала повітряна тривога. Зауважимо, що Нікопольщину російські військові обстрілюють щоденно. Але цього разу ворог поцілив у багатоповерхівку й вона загорілася.

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Окупанти атакували Нікополь

Про це у своєму телеграмі розповів глава Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Він зазначив, що "армія Росії здійснила обстріл міста Нікополь".

Невдовзі користувачі мережі повідомили про те, що окупанти поцілили у багатоповерхівку. У ній спалахнула пожежа. Відео виклали у мережу.

Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Нікополі: дивіться відео

Окупанти випустили дрони

На частині території України ввечері 31 грудня пролунали повітряні тривоги. Згодом повідомлялося про загрозу атаки дронами та активність ворожої авіації поблизу кордону на Сході України.

Уже о 21:44 телеграм-канал monitor попередив про загрозу атаки "Шахідами" на Запоріжжі. А от о 21:55 з'явилася інформація про роботу ППО. Через 10 хвилин стало відомо, що дрони полетіли у напрямку Дніпропетровської області.

Приблизно в той же час стало відомо про загрозу атаки дронами на Півдні нашої держави. Через 10 хвилин стало відомо про роботу ППО на Миколаївщині та в Дніпрі.

Через годину стало відомо, що зафіксували 2 іранські "мопеди" у небі над Херсонщиною та 3 – над Запоріжжям. Ще трішки пізніше повідомили про ще 3 БпЛА над Миколаївщиною.

Станом на 00:15 повітряна тривога все ще лунала у низці областей України. Тож закликаємо не ігнорувати сирени та перебувати в укриттях доти, поки не буде відбою.

Окупанти атакували Київ 31 грудня