DeepStrike по России: Генштаб рассказал, почему НПЗ "Лукойл" является таким важным для врага
- Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", что привело к масштабному пожару.
- Этот НПЗ является одним из крупнейших в России, с производственной мощностью 17 миллионов тонн сырья в год, и играет стратегическую роль в обеспечении топливом гражданского сектора и армии.
В ночь на 5 апреля Силы обороны Украины нанесли серию ударов по стратегическим объектам России. Под поражение попали нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", порт Приморск и склад авиационной техники в Крыму.
На объектах зафиксированы взрывы и масштабные пожары. Об этом сообщает Генштаб.
Почему это ключевой НПЗ России?
Украинские военные нанесли удар по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", который расположен в городе Кстово Нижегородской области России. В результате атаки на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.
Этот НПЗ является одним из крупнейших в России и играет стратегическую роль в обеспечении топливом как гражданского сектора, так и армии. Его производственная мощность достигает 17 миллионов тонн сырья в год, а продукция включает более 50 видов, в частности авиационное и дизельное топливо.
Нарушение работы такого объекта создает серьезные логистические проблемы для армии России и может повлиять на стабильность поставок топлива как внутри страны, так и для экспортных операций.
По данным открытых источников, в районе предприятия прогремело более 20 взрывов, также работали системы противовоздушной обороны.
Что еще попало под удар?
Еще одной целью украинских военных стал порт "Приморск" в Ленинградской области России. Это один из крупнейших портов страны, который используется для транспортировки нефтепродуктов.
После поражения инфраструктуры в порту также зафиксировали пожар. Известно, что этот объект является важным звеном в логистике российской нефтеотрасли, ведь обеспечивает экспорт продукции, в частности после ее переработки на НПЗ.
Кроме этого, Силы обороны подтвердили поражение склада хранения авиационной техники в районе города Саки на временно оккупированной территории Крыма. Также удары наносились по местам сосредоточения живой силы противника в районах Березового и Новониколаевки в Днепропетровской области, Гуляйполя в Запорожской области и Ялинского в Донецкой области.
Что еще известно об успешной операции украинских войск?
К операции были привлечены операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем, 414-й отдельной бригады "Птицы Мадьяра" и 413-го отдельного полка "Рейд". Они осуществили серию ударов по ключевым объектам, которые обеспечивают функционирование российской военной машины.
НПЗ в Кстово и порт Приморск фактически являются частями единой цепи: первый перерабатывает нефть, второй – обеспечивает ее транспортировку на экспорт. На фоне атак российская сторона была вынуждена вводить план "Ковер" в ряде аэропортов. Ограничения продолжались более 28 часов, а предварительные экономические убытки оцениваются в более 6 миллионов долларов.
Такие удары направлены на подрыв возможностей России вести войну. Давление на критическую инфраструктуру противника будет продолжаться до тех пор, пока не будет прекращена агрессия против Украины.