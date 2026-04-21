Нефтяной дождь в Туапсе: военнослужащий ВСУ объяснил значение ударов по НПЗ
- Украинские дроны атаковали НПЗ в Туапсе, что повлекло нефтяной дождь.
- Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что удары по нефтяным объектам важны для ограничения возможностей России финансировать войну.
В ночь на 20 апреля украинские дроны атаковали НПЗ в Туапсе. В частности, это вызвало нефтяной дождь. Такие системные удары крайне важны. В частности, это негативно влияет на возможность Кремля финансировать войну.
Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов заметил 24 Каналу, что нефть для России – это окно возможностей. Поэтому нужно наносить такие удары, чтобы уничтожать российскую экономику.
К теме Где расположен российский город Туапсе, где не утихают пожары: показываем на карте
Почему эти удары важны?
Кирилл Сазонов подчеркнул важность системной работы. После ударов по Новороссийску сократились поставки нефти через терминал. Из-за войны в Иране, блокаду Ормузского пролива, высокие цены на нефть для россиян открылось окно возможностей, но Украина этому препятствует.
Поэтому оккупанты задействовали резервную трубу в Туапсе. Но Украина обнаруживает эти резервные возможности, мощности, дополнительные ветки. Перед тем наносят удары, например, в Крыму, в Ростовской области, на оккупированных территориях.
Прежде всего выносится система ПВО на прифронтовых территориях. А потом, когда есть коридор, наносятся удары. Сначала по Новороссийску, а сейчас по Туапсе. Все выгорает. Возвращаются второй раз – попали, загорелось, пылает. Начинает утихать. Что осталось критическое, важное – повторили, прилетело. Сейчас снова выгорает. Ликвидировать пожар таких масштабов, видимо, невозможно. Они и не пытаются,
– объяснил военнослужащий.
Россияне видят большие цены на нефть в мире. Они имеют ее, могут добывать, но не могут отправить на экспорт. Украина может уничтожить российскую экономику, чтобы они не могли воевать дальше.
Что известно о последствиях атаки?
Ночью 20 апреля украинские БПЛА ударили по НПЗ в Туапсе. Удар по нефтеперерабатывающему заводу произошел, когда пожар после предыдущего еще не ликвидировали. Было попадание в резервуарный парк. Это вызвало пожар на территории объекта.
После атаки местные жители жаловались на ухудшение погодных условий. Они жаловались, что с неба падает нефтяной дождь. Это свидетельствуют о серьезных экологических последствиях вследствие пожара на НПЗ.
Еще 21 апреля пожар на объекте не утихал. Сообщалось, что дым видно за 500 – 600 метров от ранее атакованного резервуарного парка НПЗ в Туапсе. Удалось потушить лишь часть второстепенных источников огня.