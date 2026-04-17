СОУ разбили склады с военными катерами и логистику врага: детали от Генштаба

В ночь на 17 апреля Силы обороны нанесли немалые потери оккупантам. Среди пораженных объектов РЛС "Подлет" и "Небо-М", пункты управления, склад хранения катеров и логистика.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

Какие потери понес враг в ночь на 17 апреля?

Украинские силы нанесли успешный удар по командно-наблюдательному пункту в районе населенного пункта Долгое, что на ВОТ Луганской области. Также под атакой СОУ оказались пункты управления БПЛА оккупантов в районах населенных пунктов Теткино в Курской области России, Успеновка и Зеленое Запорожской области.

В Генштабе отметили, что украинские беспилотники поразили базу по ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники и логистический хаб в Донецкой области. Тогда как в Черноморском на ВОТ Крыма БПЛА попали в склад хранения десантно-штурмовых катеров.

Среди прочего наши воины били по складам боеприпасов противника в районах населенных пунктов Скадовск (ВОТ Херсонской области, Пантелеймоновка (ВОТ Донецкой области) и Довжанск (ВОТ Луганской области),

– добавили в Генштабе.

Этой ночью взрывы неоднократно гремели в Луганской области. В населенном пункте Сабовка был поражен склад материально-технических средств, в пункте Ровеньки горел склад горюче-смазочных материалов.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются, добавили в Генштабе.

Важно! Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в интервью 24 Каналу рассказал детали тактики Сил обороны Украины. По его словам, сейчас ситуация на фронте не позволяет врагу создать мощную систему ПВО, поэтому защитники успешно этим пользуются и постепенно оставляют противника без "глаз". Украинские силы наносят успешные и эффективные удары по радиолокационным станциям 96Л6 из состава ЗРК "С-400" и "Небо-СВУ" на территории временно оккупированных территорий.

Какие предварительные поражения подтвердили в ВСУ?

Кроме того, в Генштабе подтвердили, что бойцы СОУ:

9 апреля 2026 года уничтожили лаборатории БПЛА в районе Орлинского, что в Донецкой области,

16 апреля оборонцы поразили радиолокационную станцию "Небо-М" в Черновце, Белгородской области России,

15 апреля 2026 года в Новомарьевке, Ростовской области России была поражена радиолокационная станция "Подлет".

Сколько оккупантов удалось ликвидировать за последние сутки?