Враг продолжает терроризировать мирных жителей. Поэтому он нанес удар по гражданским объектам Одесчины.

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Оккупанты ударили по Одесчине

Как рассказали в Генштабе, с начала 18 сентября российские террористы нанесли массированный ракетно-авиационный удар с применением крылатых ракет и ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Одесщины.

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Сейчас информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что ночью было несколько волн ударных дронов. Они были направлены на юг Одесской области. Врагу снова не давало покоя Дунайское направление.

Юг больше страдал от атак "Шахедов",

– подчеркнула она.

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