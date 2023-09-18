Ворог продовжує тероризувати мирних жителів. Тому він завдав удару по цивільних об’єктах Одещини.
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Окупанти вдарили по Одещині
Як розповіли у Генштабі, з початку 18 вересня російські терористи завдали масованого ракетно-авіаційного удару із застосуванням крилатих ракет та ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі Одещини.
Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що вночі було кілька хвиль ударних дронів. Вони були спрямовані на південь Одеської області. Ворогу знову не давав спокою Дунайський напрямок.
Південь більше потерпав від атак "Шахедів",
– підкреслила вона.
Попередня масована атака України: що відомо
- Нагадаємо, що вночі 17 вересня ворог завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА. Усього було зафіксовано 16 засобів повітряного нападу:6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" атакували з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда); 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95МС із району Енгельса.
- Основний напрямок удару – південь Одещини. По маршруту слідування ракет та БпЛА працювала протиповітряна оборона.
- Внаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 12 повітряних цілей: 6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" та 6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
- Зокрема, було зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині.