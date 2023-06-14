Среда, 14 июня, это уже 476 сутки с начала полномасштабного вторжения России. Хронологию событий в этот день с фронта читайте в материале 24 Канала.

К теме Ночная атака Украины, циничный удар по дому в Кривом Роге: хронология 475 дня войны

08:06 В Генштабе сообщили, что ПВО ночью сбила три "Калибра" и 9 ударных беспилотников России. Этими воздушными целями оккупанты атаковали Харьковскую, Кировоградскую, Донецкую и Одесскую области Украины.

07:54 ВСУ уничтожили за сутки еще 680 захватчиков. Общие потери противника составляют 217 330 бойцов.

07:45 До 12 выросло количество жертв из-за атаки врага на дом в Кривом Роге 13 июня. Собственно, из-за ожогов умер 67-летний мужчина.

07:12 Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк о том, как изменились удары России после начала контрнаступления ВСУ: "Активность вражеских атак направлена на дальнейшие тыловые регионы, которые, по пониманию врага, должны быть зоной поставки ресурсов для линии фронта. Это Днепропетровщина, которая буквально граничит с Запорожской областью, где развиваются более активные события".

06:24 Стало известно, что россияне ночью выпустили по Одессе 4 ракеты типа "Калибр" из Черного моря. Из-за этого 3 человека погибли и более десятка человек были ранены.

02:50 В оборонном ведомстве нашего государства заявили, что враг осуществляет перемещение своих войск – поэтому происходит торможение его контрнаступательных действий. Компенсировать это Россия пытается обстрелом и, в частности, авиационными ударами.

02:35 Россия ракетами типа "Калибр" атаковала Одессу. По предварительным данным, две воздушные цели сбила ПВО. Однако в результате удара произошло возгорание нескольких объектов инфраструктуры.

01:46 Заместитель главы Минобороны Анна Маляр ответила на упреки в том, что ВСУ не хватает БпЛА: "МО закупает дроны по той необходимости, которую нам формируют ВСУ. Законодательно урегулирован этот вопрос. Все, что мы закупаем, нам заказывают ВСУ".

00:44 В издании The Wall Street Journal убеждены, что Китай помогает Ирану быстро отправлять беспилотники типа "Шахед" России. Собственно, в одном из дронов была деталь, которую, вероятно, изготовили в КНР.

00:14 Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, подыгрывая Путину, заявил, что снабжение западными государствами Украины оружия затягивает войну. В МИДе нашего государства прокремлевскому политику ответили решительно: "Танго на костях", – констатировал спикер Олег Николенко.

00:03 Парламент Люксембурга признал Голодомор 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа.