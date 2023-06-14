Середа, 14 червня, це уже 476 доба від початку повномасштабного вторгнення Росії. Хронологію подій цього дня з фронту читайте в матеріалі 24 Каналу.

До теми Нічна атака України, цинічний удар по будинку у Кривому Розі: хронологія 475 дня війни

02:50 В оборонному відомстві нашої держави заявили, що ворог здійснює переміщення своїх військ – через це відбувається гальмування його контрнаступальних дій. Компенсувати це Росія намагається обстрілами та, зокрема, авіаційними ударами.

02:35 Росія ракетами типу "Калібр" атакувала Одесу. За попередніми даними, 2 повітряні цілі збила ППО. Однак внаслідок удару відбулося займання декількох об'єктів інфраструктури.

01:46 Заступниця глави Міноборони Ганна Маляр відповіла на закиди стосовно того, що ЗСУ бракує БпЛА: "МО закуповує дрони за тією потребою, яку нам формують ЗСУ. Законодавчо врегульовано це питання. Все, що ми закуповуємо, нам замовляють ЗСУ".

00:44 У виданні The Wall Street Journal переконані, що Китай допомагає Ірану швидко відправляти безпілотники типу "Шахед" Росії. Власне, в одному з дронів була деталь, що, ймовірно, виготовили в КНР.

00:14 Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, підіграючи Путіну, заявив, що постачання західними державами Україні зброї затягує війну. У МЗС нашої держави прокремлівському політику відповіли рішуче: "Танго на кістках", – констатував речник Олег Ніколенко.

00:03 Парламент Люксембургу визнав Голодомор 1932 – 1933 років геноцидом українського народу.