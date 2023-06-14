Середа, 14 червня, це уже 476 доба від початку повномасштабного вторгнення Росії. Хронологію подій цього дня з фронту читайте в матеріалі 24 Каналу.

До теми Нічна атака України, цинічний удар по будинку у Кривому Розі: хронологія 475 дня війни