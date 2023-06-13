Яка ситуація на полі бою та на дипломатичному фронті – читайте у матеріалі 24 Каналу. Дивіться такожЗСУ звільнили Сторожеве, Новодарівку та просунулися біля Бахмута: хронологія 474 дня війни 6:20 Ворог здійснив атаку БПЛА "Шахед" на об'єкти цивільної інфраструктури Харкова. Попередньо, в одному випадку постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а в іншому випадку –складське приміщення у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Інформація про постраждалих уточнюється. 6:00 У Дніпропетровській ОВА повідомили, що внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Кривого Рогу єзагиблі та поранені. Інформація уточнюється. Наслідки удару по Кривому Рогу / фото ОВА 5:07У Кривому Розі в Дніпропетровській області у житловий багатоквартирний будинок влучила російська ракета. У сусідніх будинках також є пошкодження, повилітали шибки. 4:45За інформацією КМВА, ворог застосував крилаті ракети Х-101/555, а проте всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо столиці знищені. Інформації щодо жертв чи руйнувань не було. 3:50 У Києві та області працює ППО. 2:47Сирени почали вити на Півдні. Невдовзі карта повітряних тривог "червоніла" доти, поки у всіх областях України не почали попереджати про ракетну або дронову атаку.