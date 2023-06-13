Какая ситуация на поле боя и на дипломатическом фронте – читайте в материале 24 Канала.

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Последствия удара по Кривому Рогу / фото ОВА