Яка ситуація на полі бою та на дипломатичному фронті –читайте у тексті 24 Каналу. ЗауважтеЗСУ звільнили 3 села на Донеччині, Росія обстріляла евакуаційний човен: хронологія 473 дня війни 6:00 У Генштабі ЗСУ розповіли, що Росіязосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень. За даними наших військових: на Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється; на Бахмутському напрямку російські загарбники зазнають значних втрат. Лише до військового госпіталю в районі ПерсіанівкиРостовської області прибули понад 50 окупантів з важкими пораненнями. Госпіталь переповнений, через брак персоналу –великі показники смертності серед важкопоранених; авіація сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу росіян; підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 2 пункти управління, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію ворога. 4:25 Речник Східного управління військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що росіяни неправильновикористовують десантні війська. В окупантів, колитерміново щось потрібно було вирішити, надсилалися повітряно-десантні підрозділи, які, вважалося, краще навчені. Про захоплення плацдармів та висаджування з гелікоптерів в цьому контексті не мовиться. Так, у Бахмуті практика "м'ясних штурмів" і призвела до того, що вони зазнали колосальних втрат. 2:57 Представникукраїнської розвідки Андрій Юсов сказав, що у Лукашенка немає двійників. Аджевін не довіряє їм, та і зовнішність в нього дуже нетипова. 1:33 Під час обміну полоненими Україна повернула 95 захисників. Одному з них 11 червня, у день обміну, виповнилось 28 років. Прикордонник захищав острів Зміїний. 1:00Рівень води в Каховському водосховищі становить 3,93 метра. В Херсонській ОВА повідомили, що рівень води продовжує зменшуватись. Глава ОВА Олександр Прокудін пояснив, що затоплена площа майже вдвічі зменшилась тастановить 77 квадратних кілометрів. Станом на вечір 11 червня у Херсонській області залишались підтопленими 46 населених пунктів. З них 32 – на правому березі, ще 14 – на лівому. 00:20 У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи.Агент партизанського руху повідомив про "дуже сильний приліт". За даними місцевих телеграм-каналів він бувв районах Нового Мелітополя та Юрівки.