По состоянию на 13:10 известно о 50 раненых в результате российского удара по Павлограду. Также один человек, к сожалению, погиб.

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Какие последствия удара по Павлограду

Россия атаковала Павлоград / Фото МВД Украины

В результате вражеского удара был поврежден пятиэтажный жилой дом. Пожарным удалось ликвидировать пожар и спасти 5 человек.

На фото можно увидеть, что после российского удара жилой дом стал непригодным для жизни. В МВД сообщили, что сейчас на месте удара работают все необходимые службы.

К слову, в Воздушных силах рассказали, что Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Павлограда пятью баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23. Их запуск осуществляли из Воронежской и Ростовской областей России.

В то же время председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак отметил, что самому старшему из пострадавших 86 лет, а самому молодому – всего 4. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.