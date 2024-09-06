Станом на 13:10 відомо про 50 поранених внаслідок російського удару по Павлограду. Також одна людина, на жаль, загинула.
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Які наслідки удару по Павлограду
Росія атакувала Павлоград / Фото МВС України
Внаслідок ворожого удару було пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок. Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу та врятувати 5 людей.
На фото можна побачити, що після російського удару житловий будинок став непридатним для життя. В МВС повідомили, що наразі на місці удару працюють усі необхідні служби.
До слова, в Повітряних силах розповіли, що Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі Павлограда п'ятьма балістичними ракетами типу "Іскандер-М"/KN-23. Їх запуск здійснювали із Воронезької та Ростовської областей Росії.
Водночас голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що найстаршому з постраждалих 86 років, а наймолодшому – лише 4. Всім потерпілим надають необхідну допомогу.