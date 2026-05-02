Мы к этому шли 3 года, – генерал армии объяснил особенность атаки по аэродрому в Челябинске

Силы беспилотных систем атаковали российский аэродром "Шагол" в Челябинске. Дроны поразили несколько единиц Су-57 и одну единицу Су-34. Украина постепенно переходит к стратегии нанесения ударов по военным объектам врага в глубине России. В частности этот удар состоялся в 1700 километрах от украинской границы.

На это в разговоре с 24 Каналом обратил внимание генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, добавив, что СОУ формируют линейку дальнобойных дронов для нанесения таких ударов.

Почему россияне не могут защитить свои аэродромы?

Среди стратегических целей, которые сегодня под прицелом украинских дронов – это российские бомбардировщики. По словам генерала армии, Украина движется в пределах модели действий, которая предусматривает уничтожение авиации противника в среднем и глубоком тылах.

Мы наконец вышли на эту модель. Мы к этому шли долго, 3 года. Хотя уже тогда были разработаны высококачественные дроны, но поштучно. Сейчас мы масштабируем их производство. Хотелось бы, чтобы запускали сотни ежедневно,

– озвучил Маломуж.

Как пояснил экс-руководитель Службы внешней разведки, россияне не могут переместить и спрятать все самолеты, это невозможно. Ведь Украине известно о существовании всех аэродромов на территории России. Он добавил, что конечно, когда существует воздушная угроза, должен звучать сигнал тревоги и авиация должна подняться, но россияне беспечны.

По его словам, если расстояние от границы 1200 – 1700 километров, то они расценивают, что находятся в глубоком тылу и украинские средства поражения туда не долетят. Хотя дроны СБС демонстрируют обратное. Генерал армии заметил на том, что украинские БпЛА могут лететь на низких высотах, поэтому российские средства ПВО не всегда способны зафиксировать их.

Стратегическая ПВО не видит их, а тактическая уже фиксирует на подлете, среагировать не успевает. А если дроны заходят глубоко, то там, я прямо скажу, что системы противовоздушной обороны в России нет. Вот этим Украина и пользуется,

– отметил Маломуж.

К сведению! Пораженный Су-34 способен нести широкий спектр КАБов и ракет, нанося удары с расстояния до 1000 километров. Су-57 является самым современным российским истребителем с технологиями пониженной заметности, является крайне угрожающим для средств ПВО и авиации. Ориентировочная стоимость одного самолета Су-34 составляет 35 – 50 миллионов долларов, а Су-57 стоит от 100 до 120 миллионов.

Бывший руководитель СВР прогнозирует, что после таких случаев как в частности в Челябинске, враг начнет эффективнее реагировать на угрозы. Однако генерал армии убежден, что зафиксировать все летательные аппараты российская ПВО не сможет.

Основной ресурс россияне, как рассказал Маломуж, генерируют возле Москвы (четыре кольца защиты) и особо важных объектов, среди которых резиденция Путина, а также вблизи Санкт-Петербурга (три круга защиты), но несмотря на это России не всегда удается обезопасить себя от украинских БпЛА.

Среди важных стратегических объектов врага, который тот пытается защитить: ядерные, соответствующие электростанции, точки производства. Стремится противник прикрыть и ряд аэродромов, в частности которые ближе к границе или на оккупированных территориях – в Крыму. Однако Маломуж отметил, что полностью обеспечить защиту такого большого количества объектов Россия сегодня не имеет возможности из-за недостатка систем ПВО. Над этим работают Силы обороны, нанося удары по ним, в частности по С-400, С-500.

Украинские дроны атаковали авиацию в Воронежской области

В конце апреля Силы беспилотных систем Украины поразили 2 российских вертолета Ми-28 и Ми-17. Операцию украинские дронари осуществить в Воронежской области России. БпЛА прилетели на полевую взлетно-посадочную площадку, которая расположена на глубине более 150 километров от линии боевого соприкосновения.

В то время россияне осуществляли заправку самолетов топливом и межполетный технический осмотр. Поражения были нанесены в заднюю центральную часть моторного отделения, минуя лопасти главного винта. В результате чего удалось уничтожить по меньшей мере одного из специалистов обслуживания этих вертолетов.

Поражение аэродрома "Бельбек": СБУ "поймала" на МиГ-31

Бойцы "Альфы" Службы безопасности Украины в середине апреля атаковали ряд военных целей врага в оккупированном Крыму. Спецоперация была проведена на военно-морской базе Черноморского флота России в Севастополе и на военном аэродроме "Бельбек".

На нем беспилотники атаковали самолет МиГ-31 (способный нести ракеты "Кинжал"), поразили технико-эксплуатационную часть аэропорта. Среди целей украинских дронов также стали десантные корабли России "Ямал" и "Фильченков", корабль-разведчик "Иван Хурс", РЛС МР-10М1 "Мис-М1", штаб радиотехнической разведки сил ПВО.