Исполняющий обязанности Черниговского городского головы Александр Ломако, СМИ, власть и полиция показала кадры с места попадания россиян. Известно, что Россия разрушила 8-этажный дом, повредила четыре многоэтажки, больницу, заведение высшего образования, десятки авто, пишет 24 Канал.
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Как выглядит город после атаки российских ракет
Суспильне показало кадры с места попадания трех российских крылатых ракет "Искандер" в Чернигове. Исполняющий обязанности мэра опубликовал кадры спасения людей и последствия разрушений. По его словам, враг повредил 16 домов. Там преимущественно повылетали окна.
Под завалами могут находиться люди. Спасатели и медики прилагают все усилия, чтобы достать людей и сохранить их жизнь и здоровье. Работают все экстренные службы,
– ориентировочно в 12:23 сообщал глава Черниговской ОВА.
По его данным, на месте развернули штаб для помощи всем, кто в ней нуждается.
Александр Ломако уточнил в 13:12 17 апреля, что уже известно о 14 погибших и 61 пострадавшем человеке. Продолжается поисковая-спасательная операция.
Суспильне показало видео с места попадания оккупантов
Кадры с места атаки россиян по Чернигову / Фото Суспільне и Александр Ломако
Правоохранители показали кадры с бодикамер после ракетного удара по Чернигову
По словам исполняющего обязанности мэра, в городе проверяют сети. Ориентировочно после 17:00 17 апреля планируют восстановить подачу света и газа.
Коротко о трагической атаке по Чернигову
- Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 8:59 17 апреля предупредили о ракете, которая летит на Чернигов. После этого в городе прогремели взрывы.
- Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в 9:25 17 апреля уже сообщил, что враг ударил ракетами по Чернигову. Есть жертвы и раненые.
- По его словам, россияне атаковали почти центр города тремя ракетами "Искандер". Под обломками еще могут находиться люди.
- Известно, что среди раненых – трое детей, работники вуза и медицинского учреждения. Среди погибших – 25-летняя лейтенантка Алина Николаец. Она находилась дома на больничном и получила смертельное осколочное ранение.
- По состоянию на 14:30 поисково-спасательная операция продолжается.