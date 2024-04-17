Полиция показала первые кадры после ракетного удара россиян с бодикамер правоохранителей, в Минздраве – из больницы. Взрывы в городе прогремели ориентировочно в 9:01 утром 17 апреля.
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Как выглядит больница после атаки врага
В Министерстве здравоохранения показали, как выглядела больница в первые минуты после атаки россиян. Там взрывная волна выбила стекла в окнах, кое-где – двери и наделала вреда в помещении.
Как выглядела больница после атаки россиян: смотрите видео
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что по состоянию на 14:49 17 апреля 14 погибших и 61 раненый человек. Среди травмированных двое детей, работники больницы и высшего учебного заведения.
Перед этим он писал, что под завалами могут находиться люди.
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В полиции показали первые кадры спасения людей
Министерство внутренних дел опубликовало видео с первых минут атаки. Кадры зафиксировала бодикамера правоохранителя, который приехал на место удара и оказывал первую помощь пострадавшим.
Первые кадры с места удара россиян по Чернигову
(Осторожно! Не советуем смотреть чувствительным людям)
Патрульная полиция показала фото из Чернигова
Россия цинично ударила по мирным в Чернигове: коротко
- Взрывы в Чернигове прогремели ориентировочно в 9 утра 17 апреля. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что россияне ударили по городу тремя ракетами "Искандер".
- Враги разрушили в городе восьмиэтажное здание, повредили 16 жилых многоэтажек в одном из микрорайонов, больницу, заведение высшего образования, десятки авто.
- По состоянию на 15:43 17 апреля спасатели сообщили уже о 15 погибших, 61 раненом человеке. Работники ГСЧС смогли спасти из-под завалов трех человек.
- Среди жертв атаки – 25-летняя лейтенант полиции Алина Николаец, которая была дома на больничном. Среди раненых – трое детей, работники вуза и больницы. Спасатели продолжают разбирать завалы.