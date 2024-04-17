Полиция показала первые кадры после ракетного удара россиян с бодикамер правоохранителей, в Минздраве – из больницы. Взрывы в городе прогремели ориентировочно в 9:01 утром 17 апреля.

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Как выглядит больница после атаки врага

В Министерстве здравоохранения показали, как выглядела больница в первые минуты после атаки россиян. Там взрывная волна выбила стекла в окнах, кое-где – двери и наделала вреда в помещении.

Как выглядела больница после атаки россиян: смотрите видео

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что по состоянию на 14:49 17 апреля 14 погибших и 61 раненый человек. Среди травмированных двое детей, работники больницы и высшего учебного заведения.

Перед этим он писал, что под завалами могут находиться люди.

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В полиции показали первые кадры спасения людей

Министерство внутренних дел опубликовало видео с первых минут атаки. Кадры зафиксировала бодикамера правоохранителя, который приехал на место удара и оказывал первую помощь пострадавшим.

Первые кадры с места удара россиян по Чернигову

(Осторожно! Не советуем смотреть чувствительным людям)

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