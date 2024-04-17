Поліція показала перші кадри після ракетного удару росіян з бодікамер правоохоронців, у МОЗ – з лікарні. Вибухи в місті пролунали орієнтовно о 9:01 вранці 17 квітня.

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Який вигляд має лікарня після атаки ворога

У Міністерстві охорони здоров'я показали, який вигляд мала лікарня у перші хвилини після атаки росіян. Там вибухова хвиля вибила скло у вікнах, подекуди – двері та наробила шкоди в приміщенні.

Який вигляд мала лікарня після атаки росіян: дивіться відео

Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що станом на 14:49 17 квітня 14 загиблих та 61 поранена людина. Серед травмованих двоє дітей, працівники лікарні та вищого навчального закладу.

Перед цим він писав, що під завалами можуть перебувати люди.

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У поліції показали перші кадри порятунку людей

Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео з перших хвилин атаки. Кадри зафіксувала бодікамера правоохоронця, що приїхав на місце удару та надавав першу допомогу потерпілим.

Перші кадри з місця удару росіян по Чернігову

(Обережно! Не радимо дивитись чутливим людям)

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