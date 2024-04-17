Про це в ефірі телемарафону повідомив радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван. Варто зазначити що раніше про влучання у готель у Чернігові емоційно висловилася й перша леді Олена Зеленська.
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Пошкодження у Чернігові
Андрій Подорван розповів, що росіяни вдарили по центру Чернігова. Внаслідок атаки пошкоджено готель, який не працював протягом останніх років. Поряд з місцем влучання пошкоджено багатоповерхові будівлі.
Радник зазначив, що у будинках винесені вікна, пошкоджені уламками фасади.
Неподалік розташована місцева лікарня, яка також постраждала. На щастя там ніхто не був поранений, не загинув. Але також вибиті вікна, пошкоджене обладнання. Наразі там тривають роботи з ліквідації наслідків удару,
– розповів Подорван.
Також пошкоджені автомобілі, які стояли по периметру від влучання, а також один з корпусів вищого навчального закладу.
Наслідки влучання неподалік місцевої лікарні: дивіться відео
Що відомо про атаку
- Росіяни 17 квітня завдали трьох ракетних ударів густонаселеному району міста, який розташований неподалік від центру. Це перехрестя двох вулиць. Сталося пряме влучання у 8-поверхову будівлю соціальної інфраструктури. Було зруйновано елементи стін 6 поверхів.
- Заступник голови Чернігівської ОВА розповів, що внаслідок атаки на Чернігів відомо про 14 загиблих та 61 пораненого, яких двоє – діти. Частину травмованих госпіталізували. Усі отримали необхідну допомогу. Водночас роботи на місці тривають.
- У постраждалих мінно-вибухові, черепно-мозкові травми, травми грудної клітини, ураження судинної системи кінцівок. Медзаклади забезпечені всім необхідним, однак враховуючи кількість поранених, гендиректор обласної лікарні звернувся з проханням здати кров, особливо з негативним резусом.
- Однією з загиблих під час атаки на Чернігів була 25-річна лейтенантка Аліна Миколаєць. У цей день вона перебувала вдома, у сусідньому будинку. Дівчина була на лікарняному. Аліна отримала смертельне осколкове поранення. Вона служила в поліції з червня 2023 року.