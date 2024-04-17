Про це в ефірі телемарафону повідомив радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван. Варто зазначити що раніше про влучання у готель у Чернігові емоційно висловилася й перша леді Олена Зеленська.

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Пошкодження у Чернігові

Андрій Подорван розповів, що росіяни вдарили по центру Чернігова. Внаслідок атаки пошкоджено готель, який не працював протягом останніх років. Поряд з місцем влучання пошкоджено багатоповерхові будівлі.

Радник зазначив, що у будинках винесені вікна, пошкоджені уламками фасади.

Неподалік розташована місцева лікарня, яка також постраждала. На щастя там ніхто не був поранений, не загинув. Але також вибиті вікна, пошкоджене обладнання. Наразі там тривають роботи з ліквідації наслідків удару,

– розповів Подорван.

Також пошкоджені автомобілі, які стояли по периметру від влучання, а також один з корпусів вищого навчального закладу.

Наслідки влучання неподалік місцевої лікарні: дивіться відео

Що відомо про атаку