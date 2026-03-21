21 марта, 06:57
Чернигов полностью обесточен после ударов России

Вероника Соцкова
Основные тезисы
  • Чернигов полностью остался без электроснабжения из-за ударов по энергетической инфраструктуре, обесточены 430 тысяч абонентов.
  • Из-за отсутствия света задерживается движение ряда поездов, в частности на маршрутах Нежин – Киев и Чернигов – Нежин.

Чернигов полностью остался без электроснабжения в результате ударов России по энергетической инфраструктуре области. Критические объекты перешли на альтернативные источники питания.

Из-за отсутствия напряжения также задерживается ряд поездов. Об этом сообщают Черниговский городской совет и Укрзализныця.

Блэкаут в Чернигове: что известно о последствиях атаки?

В Чернигове полностью отсутствует электроснабжение после ударов России по объектам энергетической инфраструктуры на территории области. В результате атаки был поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточены 430 тысяч абонентов в Нежинском, Прилуцком и Черниговском районах.

Все объекты критической и социальной инфраструктуры вынуждены перейти на альтернативные источники питания. Речь идет о больницах, коммунальные службы и другие важные учреждения, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Сейчас информации о сроках восстановления электроснабжения нет. Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

Ситуация в регионе остается сложной, а жителей призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Из-за отсутствия света задержано движение поездов и троллейбусов

Из-за отсутствия электроэнергии также возникли проблемы в железнодорожном сообщении. В частности, из-за обесточивания контактной сети задерживается движение ряда поездов на Черниговщине.

  • №6301 Нежин –Чернигов
  • №6449 Конотоп – Нежин
  • №6302 Чернигов – Нежин
  • №6452 Нежин – Конотоп
  • №886 Славутич – Киев-Волынский
  • №6101 Путивль – Конотоп
  • №6541 Кролевец – Конотоп.
  • №6907 Нежин – Киев курсирует от станции Сечевых Стрельцов с задержкой 57 минут
  • №6903 Нежин – Киев-Волынский следует с задержкой 25 минут.
  • №6905 Нежин – Киев-Пассажирский задержался на 30 минут из соображений безопасности. Уже в пути.

Также 21 марта, в связи с отсутствием напряжения, все троллейбусные маршруты, кроме маршрута № 11, временно не работают.

На маршруте № 11 перевозки осуществляют автобусы по направлению "ул. Независимости – Диагностический центр". Движение троллейбусов будет восстановлено после стабилизации ситуации.

Что еще пострадало в результате атак россиян?

  • Россия продолжает бить по гражданским на Харьковщине и в самом населенном пункте. Под удар попадают как жилые дома, так автомобили скорой помощи. Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что утром 20 марта россияне ударили беспилотником по жилому сектору в Чугуеве. К счастью, обошлось без погибших. Однако два человека обратились за помощью медиков из-за острого стресса. Вражеский беспилотник повредил с десяток домов.

  • Ночью 20 марта российские дроны ударили по двум активам Группы Нафтогаз. Попадания зафиксированы на объектах в Сумской и Полтавской областях. По данным компании, в результате ударов никто не пострадал. Все работники находились в укрытиях во время атаки. Однако вражеские БпЛА нанесли разрушения инфраструктуре.

  • 20 марта россияне атаковали Запорожье беспилотниками. В результате удара поврежден частный дом, возникло возгорание. Одна женщина получила ранения.