Израиль нанес удар по нескольким районам Дамаска: есть жертвы
Источник:Reuters
Израиль атаковал столицу Сирии. По предварительным данным, взрыв был в охраняемом здании, неподалеку от иранских военных объектов.
Пресса, ссылаясь на свидетельские данные на официальных лиц, заявила об атаке по району Кафр-Суз. Известно, что это центр Дамаска.
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Что известно о попадании по объекту в Сирии
Редкий целенаправленный удар повредил несколько зданий в густонаселенном районе вблизи площади Омейяд в центре столицы, где многоэтажные охраняемые дома расположены в жилых районах,
– говорится в сообщении.
Как пишет The Guardian, повреждены несколько зданий в центральной части столицы, где здания служб безопасности расположены среди жилых районов. По данным иранских источников, Сирию атаковали израильские самолеты.Обратите внимание! Кафр-Суз – это район, который расположен в охраняемой зоне Дамаска и в котором расположены службы безопасности, штаб-квартиры разведки и иранские объекты. Известно, что в 2008 году там был убит главный командир проиранской "Хезболлы" Имад Мугний.
Столица Сирии после атаки: смотрите видео
По данным издания, израильские военные от комментариев отказались. Однако военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Иголь Левин заявил, что атакованное здание – так называемая "иранская школа", служившая штабом Сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции.
Последствия атаки по Дамаску / Фото с телеграмму Игаля Левина
Игаль Левин также сообщил, что, по неподтвержденным данным:
- был и удар по радарам ПВО под Дамаском;
- посреди погибших был высокопоставленный иранский командир.
В свою очередь сирийские каналы сообщили, что якобы израильские удары были по заводу по производству хлопка.
Момент атаки по Дамаску: смотрите видео
Что известно о жертвах и раненых
Сирия уже назвала число раненых и погибших. В частности, Сирийская обсерватория по соблюдению прав человека заявила о гибели 15 человек, в том числе гражданских. В Минобороны Сирии сказали, что, по предварительным данным, в результате удара:
- погибли пять человек, среди которых один – солдат;
- ранены 15 мирных жителей, некоторые – в тяжелом состоянии.
Что этому предшествовало
- Израиль годами атакует спонсируемые Ираном поставки оружия и места дислокации персонала в Сирии. Однако израильские официальные лица редко принимают ответственность за удары по этим объектам.
- В ноябре 2022 года атаковал авиабазу в Сирии. Известно, что эту базу использовали и россияне.
- Следует отметить, что Иран расширил военное присутствие в Сирии в последние годы и создал там плацдарм в большинстве контролируемых правительством районов. Однако Иран тоже имеет в Сирии военизированные группировки.