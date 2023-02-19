Израиль нанес удар по нескольким районам Дамаска: есть жертвы

Израиль атаковал столицу Сирии. По предварительным данным, взрыв был в охраняемом здании, неподалеку от иранских военных объектов.

Пресса, ссылаясь на свидетельские данные на официальных лиц, заявила об атаке по району Кафр-Суз. Известно, что это центр Дамаска.

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Что известно о попадании по объекту в Сирии

Редкий целенаправленный удар повредил несколько зданий в густонаселенном районе вблизи площади Омейяд в центре столицы, где многоэтажные охраняемые дома расположены в жилых районах,

– говорится в сообщении.

Как пишет The Guardian, повреждены несколько зданий в центральной части столицы, где здания служб безопасности расположены среди жилых районов. По данным иранских источников, Сирию атаковали израильские самолеты.

Кафр-Суз – это район, который расположен в охраняемой зоне Дамаска и в котором расположены службы безопасности, штаб-квартиры разведки и иранские объекты. Известно, что в 2008 году там был убит главный командир проиранской "Хезболлы" Имад Мугний.

Столица Сирии после атаки: смотрите видео

По данным издания, израильские военные от комментариев отказались. Однако военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Иголь Левин заявил, что атакованное здание – так называемая "иранская школа", служившая штабом Сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции.



Последствия атаки по Дамаску / Фото с телеграмму Игаля Левина

Игаль Левин также сообщил, что, по неподтвержденным данным:

был и удар по радарам ПВО под Дамаском;

посреди погибших был высокопоставленный иранский командир.

В свою очередь сирийские каналы сообщили, что якобы израильские удары были по заводу по производству хлопка.

Момент атаки по Дамаску: смотрите видео

Что известно о жертвах и раненых

Сирия уже назвала число раненых и погибших. В частности, Сирийская обсерватория по соблюдению прав человека заявила о гибели 15 человек, в том числе гражданских. В Минобороны Сирии сказали, что, по предварительным данным, в результате удара:

погибли пять человек, среди которых один – солдат;

ранены 15 мирных жителей, некоторые – в тяжелом состоянии.

Что этому предшествовало