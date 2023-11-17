Во время воздушной тревоги на Хмельнитчине по вражеским целям отработали силы ПВО. В то же время известно о повреждении грузовика.
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Ущерб устанавливается
В результате сбития одной из воздушных целей обломки повредили грузовой автомобиль. Водитель получил незначительные телесные повреждения.
Кроме того, на территории продовольственных складов есть повреждения от обломков. Ущерб от российских обстрелов устанавливается. К счастью, обошлось без жертв.
Россия снова атаковала Украину
- Утром 16 ноября в Воздушных силах предупредили об угрозе ударных беспилотников. В части областей объявляли тревогу.
- Юрий Игнат сообщил, что Украину атаковали около 10 вражеских "Шахедов".
- Взрывы раздавались в Хмельницкой области. По воздушным целям работали средства противовоздушной обороны. Большинство мониторинговых каналов сообщали об угрозе для Староконстантинова.