Дроны прорвали оборону Керченского моста: Россия потеряла важные 30-метровые катера

Украинские морские дроны ночью 30 апреля поразили российские катера "Соболь" и "Грачонок" возле Керченского моста. Оба корабля входили в систему его охраны и должны были противодействовать надводным и подводным угрозам.

Речь идет не о малых лодках, а о полноценных 30-метровых боевых единицах. Об этом пишет Defense Express.

Что известно о поражении Керченского моста?

В районе Керченского пролива ночью 30 апреля прогремели взрывы – украинские военные нанесли удар по силам России, которые обеспечивали охрану Керченского моста. Под удар попали сразу два катера: сторожевой "Соболь", который относится к береговой охране ФСБ России, и противодиверсионный катер "Грачонок", находящийся на вооружении ВМФ России.

По данным украинских военных, для удара были использованы морские беспилотники. Атака состоялась в темное время суток, что затрудняет обнаружение дронов и позволяет максимально приблизиться к целям. Учитывая специфику таких операций, удар, вероятно, был тщательно спланирован с учетом маршрутов патрулирования российских катеров.

В ВМС ВСУ отметили, что в результате атаки противник понес безвозвратные и санитарные потери. Точные масштабы повреждений катеров не уточняются, однако сам факт поражения двух единиц сразу свидетельствует об успешности операции. Речь идет о важных элементах системы защиты Керченского моста.

Керченский мост остается ключевым логистическим маршрутом врагов, который соединяет территорию России с оккупированным Крымом. Именно через него осуществляется значительная часть поставок военной техники и ресурсов. Охрана этого объекта является многоуровневой и включает как морские, так и воздушные силы.

Что известно о "Соболе" и "Грачонке"?

Катер проекта "Соболь" – это пограничный сторожевой корабль, который находится на вооружении береговой охраны ФСБ России. Его основным назначением является патрулирование прибрежной зоны и перехват скоростных целей.

Несмотря на то, что его называют катером, это полноценная боевая единица длиной около 30 метров и водоизмещением более 50 тонн. Экипаж составляет примерно шесть человек. "Соболь" способен развивать скорость до 47 узлов (более 80 километров в час), что делает его эффективным средством борьбы с морскими дронами.

Пограничный катер "Соболь" / Фото Defense Express

Вооружение включает крупнокалиберный пулемет, который используется для поражения малых скоростных целей. Именно такие катера, вероятно, были ключевыми в системе противодействия украинским надводным беспилотникам у Керченского моста.

Значительно более технологичным является катер проекта "Грачонок", который входит в состав Военно-морского флота России. Его основная задача – борьба с диверсионными силами, в частности подводными. Этот катер имеет длину около 31 метра и водоизмещение более 130 тонн. Кроме основного экипажа, он может принимать дополнительный персонал, в частности водолазов.

"Грачонок" оснащен гидроакустической станцией, что позволяет выявлять подводные объекты, а также может использовать роботизированные подводные аппараты. На борту предусмотрена барокамера для работы водолазов. Вооружение включает не только пулеметы, но и специальные противодиверсионные гранатометные системы, которые фактически выполняют роль мини-бомбометов против подводных целей.

Противодиверсионный катер "Грачонок" / Фото Defense Express

Именно такие возможности делают "Грачонок" важным элементом обороны стратегических объектов, в частности Керченского моста.

Какую роль эти катера выполняли возле Керченского моста?

Оба типа катеров действовали в связке и дополняли друг друга. "Соболь" отвечал за борьбу с надводными угрозами, в частности морскими дронами. Зато "Грачонок" специализировался на выявлении и уничтожении подводных диверсионных средств, включая подводные беспилотники или водолазные группы.

Такая многоуровневая оборона свидетельствует о высоком уровне защиты Керченского моста, который Россия считает критически важным логистическим и военным объектом.

Хотя официально сообщается лишь о "поражении", эксперты обращают внимание на мощность украинских морских дронов. Боевая часть таких беспилотников может составлять сотни килограммов взрывчатки. В частности, отдельные модели способны нести до 300 – 650 килограммов заряда.

В случае прямого попадания это может привести к критическим повреждениям или полному уничтожению таких катеров. Учитывая это, даже частичное выведение из строя "Соболя" и "Грачонка" может ослабить систему охраны Керченского моста.