Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову Краматорска Александра Гончаренко.

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Массированная атака по Краматорску

Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших. Однако, как сообщил мэр Краматорска, зафиксированы разрушения.

Сейчас устанавливаются окончательные последствия вражеского обстрела, работают все соответствующие службы.

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Напомним, что в ночь на 20 мая россияне атаковали 108-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Силы ПВО обезвредили 93 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке, Севере и в Центре страны.

В Воздушных силах сообщили, что 35 дронов сбито огневыми средствами поражения, 58 – локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Донецкая, Днепропетровская, Сумская и Житомирская области.