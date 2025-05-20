Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Краматорська Олександра Гончаренка.

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Масована атака по Краматорську

Відповідно до попередньої інформації, обійшлося без постраждалих. Однак, як повідомив мер Краматорська, зафіксовано руйнування.

Наразі встановлюються остаточні наслідки ворожого обстрілу, працюють всі відповідні служби.

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Нагадаємо, що у ніч проти 20 травня росіяни атакували 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знешкодили 93 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півночі та в Центрі країни.

В Повітряних силах повідомили, що 35 дронів збито вогневими засобами ураження, 58 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина, Сумщина та Житомирщина.