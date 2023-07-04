Девочка испытала колото-резаных ран и линейного перелома височной кости. Мать рассказала, что необходимую помощь девочке оказали в реанимации в Краматорске. После этого их отправили в Киев на операцию.

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Мать младенца вспомнила атаку по пиццерии

Ярина Носач вспомнила, что пришла с мужем и дочерью в заведение всего на несколько минут, чтобы взять с собой еду.

Я держала ее на руках, как раз хотела кормить. Прилет произошел очень неожиданно, муж прикрыл нас с дочерью собой,

– вспомнила мать.

Дальше ей пришлось вылезать через завалы на руках с дочерью. В тот момент муж собирал вещи и документы.

К Ярине подошел незнакомец, взял из рук ребенка и помог вынести. Пострадавшая вспоминает, что она перелезала через какое-то стекло. Когда удалось оттуда выбраться, семья встретила соседа-волонтера, который отвез их в больницу.

Мою сразу забрали в реанимацию. Ярина была направлена в травматологию, чтобы наложить швы. Ведь женщина также получила травму головы.

"После этого я пошла к дочери и сидела у двери, пока ей оказывали необходимую медицинскую помощь. В Мии диагностировали перелом височной кости, а также множественные колотые раны головы", – вспоминает мать Мии.

Ребенка прооперировали в Киеве

Ярина рассказала, что дальше врачи направили ребенка в Киев, где провели обследование и прооперировали.

Теперь ребенку и матери лучше, на днях обещают выписать и направить на реабилитацию к неврологу и психологу.



Девочка прооперирована, ей уже лучше / Фото Ярины Носач

Ярина поблагодарила всех, кто отправлял деньги на операцию дочери.

"Деньги собирали всем миром. У меня слезы на глазах сколько людей откликнулись на нашу просьбу", – сказала женщина.

Обратите внимание! Россия вечером 27 июня ударила по многолюдной пиццерии в центре Краматорска. К несчастью, 12 человек погибли, из них трое детей – 14-летние сестренки-близнецы и 17-летняя девушка. Еще 65 получили ранения, среди них – маленькая Мия 2022 года рождения.