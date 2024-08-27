Удар России по гостинице: в Кривом Роге объявили День траура

Россия накануне, 26 августа, нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Оккупанты ударили по гостинице "Аврора", где находились люди.

К сожалению, известно о двух погибших – женщине и мужчине. Также по меньшей мере 5 раненых.

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Что известно о Дне траура в Кривом Роге

Завтра, 28 августа, в Кривом Роге объявляется день траура,

– заявил Александр Вилкул.

Также председатель Совета обороны города выразил соболезнования родным и близким погибших.

Редакция 24 Канала сочувствует семьям погибших людей.

Спасатели рассказали, по состоянию на 7:28 27 августа они спасли 5 человек, четырехэтажное здание частично разрушено.

Сейчас (по состоянию на утро 27 августа – 24 Канал) поисково-спасательные работы продолжаются, под завалами, вероятно, остаются еще 2 человека,

– заявили в ГСЧС.

Также пожарные сообщили, что враг повредил 6 магазинов, 4 многоквартирных жилых дома и 8 автомобилей в городе.