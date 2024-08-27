На жаль, відомо про двох загиблих – жінку та чоловіка. Також щонайменше 5 поранених.

Дивіться також Цинічна атака по цивільних: усе про ракетний удар по готелю в Кривому Розі

Що відомо про День жалоби в Кривому Розі

Завтра, 28 серпня, у Кривому Розі оголошується день жалоби,

– заявив Олександр Вілкул.

Також голова Ради оборони міста висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Редакція 24 Каналу співчуває сім'ям загиблих людей.

Рятувальники розповіли станом на 7:28 27 серпня вони врятували 5 людей, чотириповерхова будівля частково зруйнована.

Наразі (станом на ранок 27 серпня – 24 Канал) пошуково-рятувальні роботи тривають, під завалами ймовірно залишаються ще 2 людини,

– заявили в ДСНС.

Також пожежники повідомили, що ворог пошкодив 6 магазинів, 4 багатоквартирні житлові будинки та 8 автомобілів у місті.