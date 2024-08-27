На жаль, відомо про двох загиблих – жінку та чоловіка. Також щонайменше 5 поранених.
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Що відомо про День жалоби в Кривому Розі
Завтра, 28 серпня, у Кривому Розі оголошується день жалоби,
– заявив Олександр Вілкул.
Також голова Ради оборони міста висловив співчуття рідним та близьким загиблих.
Редакція 24 Каналу співчуває сім'ям загиблих людей.
Рятувальники розповіли станом на 7:28 27 серпня вони врятували 5 людей, чотириповерхова будівля частково зруйнована.
Наразі (станом на ранок 27 серпня – 24 Канал) пошуково-рятувальні роботи тривають, під завалами ймовірно залишаються ще 2 людини,
– заявили в ДСНС.
Також пожежники повідомили, що ворог пошкодив 6 магазинів, 4 багатоквартирні житлові будинки та 8 автомобілів у місті.