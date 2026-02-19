В Крыму снова раздаются взрывы: под удар могли попасть военные аэродромы

Вечером 19 февраля в оккупированном Крыму прогремели взрывы, в частности вблизи Севастополя и военных аэродромов. Российская сторона заявляет о работе противовоздушной обороны и "отражении атаки".

Тем временем местные телеграмм-каналы сообщают об активности авиации и пусках ракет.

Смотрите также Антидронные сетки не помогли: СБУ ударила по нефтебазе "Великолукская", на объекте – пожар

Что известно о взрывах в Крыму?

В ночь на 19 февраля во временно оккупированном Крыму сообщили о серии взрывов и работе российской ПВО.

По информации телеграмм-канала "Крымский ветер", стрельбу противовоздушной обороны зафиксировали в районе военного аэродрома "Бельбек" вблизи Севастополь. Также сообщалось о якобы пролете украинской ракеты в направлении аэродрома со стороны Бахчисарайского района.

Кроме этого, по данным канала, работа ПВО происходила и в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке.

Около 23:30 очевидцы сообщили о мощном взрыве над Андреевкой под Севастополем. Также отмечалось, что в 23:20 с аэродрома "Бельбек" взлетел истребитель, который якобы пытался перехватить беспилотник.

По сообщениям, самолет совершил пуск ракеты по дрону, однако она не попала в цель. После этого истребитель применил тепловые ловушки и направился в сторону Евпатории.

Кроме того, местные жители сообщали о включении синего прожектора в районе поселка Солнечный под Севастополем.

В то же время телеграм-канал "ЧП / Севастополь" заявил, что военные якобы отражают атаку ВСУ. По предварительной информации, над морем в районе Камышовой бухты и Северной стороны было сбито пять воздушных целей. По данным местной "спасательной службы", гражданская инфраструктура города не пострадала.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Аэродромы в Крыму были под атакой и 17 февраля