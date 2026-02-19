В Крыму снова раздаются взрывы: под удар могли попасть военные аэродромы
- В Крыму 19 февраля прогремела серия взрывов, в частности в районах военных аэродромов "Бельбек" и "Саки".
- По сообщениям, российская ПВО якобы отражала атаки, и были зафиксированы пуски ракет, однако официального подтверждения нет.
Вечером 19 февраля в оккупированном Крыму прогремели взрывы, в частности вблизи Севастополя и военных аэродромов. Российская сторона заявляет о работе противовоздушной обороны и "отражении атаки".
Тем временем местные телеграмм-каналы сообщают об активности авиации и пусках ракет.
Что известно о взрывах в Крыму?
В ночь на 19 февраля во временно оккупированном Крыму сообщили о серии взрывов и работе российской ПВО.
По информации телеграмм-канала "Крымский ветер", стрельбу противовоздушной обороны зафиксировали в районе военного аэродрома "Бельбек" вблизи Севастополь. Также сообщалось о якобы пролете украинской ракеты в направлении аэродрома со стороны Бахчисарайского района.
Кроме этого, по данным канала, работа ПВО происходила и в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке.
Около 23:30 очевидцы сообщили о мощном взрыве над Андреевкой под Севастополем. Также отмечалось, что в 23:20 с аэродрома "Бельбек" взлетел истребитель, который якобы пытался перехватить беспилотник.
По сообщениям, самолет совершил пуск ракеты по дрону, однако она не попала в цель. После этого истребитель применил тепловые ловушки и направился в сторону Евпатории.
Кроме того, местные жители сообщали о включении синего прожектора в районе поселка Солнечный под Севастополем.
В то же время телеграм-канал "ЧП / Севастополь" заявил, что военные якобы отражают атаку ВСУ. По предварительной информации, над морем в районе Камышовой бухты и Северной стороны было сбито пять воздушных целей. По данным местной "спасательной службы", гражданская инфраструктура города не пострадала.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Аэродромы в Крыму были под атакой и 17 февраля
Вечером 17 декабря по всему оккупированному Крыму раздавались взрывы, в частности, на аэродромах "Кача" и "Бельбек" и в городах Севастополь и Керчь.
Оккупационные власти сообщили о работе противовоздушной обороны, которая якобы сбила 3 воздушные цели, а общественный транспорт в Севастополе временно прекращал движение.