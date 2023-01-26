Предварительно известно, что атаковали россияне ракетами и артиллерией. О состоянии людей рассказали в местной скорой.

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Что известно об атаке россиян

Ночью (против 26 января – 24 Канал) в Купянске зафиксирован "прилет" ракеты, предварительно – С-300. К счастью, без жертв и пострадавших. Разрушен личный автомобиль сотрудника Нацполиции,

– рассказал Олег Синегубов.

По данным главы ОВА, в течение суток 26 января в Купянске россияне били артиллерией. Как следствие повредили жилой дом, магазин запчастей, объект гражданской промышленности.

Кроме того, повреждения есть и в других населённых пунктах. В частности:

в поселке городского типа Двуречная – частный жилой дом;

в Волчанске – жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение и объект гражданской промышленности.

В Областном центре экстренной медицинской помощи заверили, что за сутки пострадавших от вражеских обстрелов не зафиксировали.

Обратите внимание! 26 января Олег Синегубов сообщил, что существует большая угроза ракетных ударов по Харьковщине. Он призвал людей не игнорировать воздушную тревогу и оставаться в укрытиях отбоя.

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