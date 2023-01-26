Предварительно известно, что атаковали россияне ракетами и артиллерией. О состоянии людей рассказали в местной скорой.
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Что известно об атаке россиян
Ночью (против 26 января – 24 Канал) в Купянске зафиксирован "прилет" ракеты, предварительно – С-300. К счастью, без жертв и пострадавших. Разрушен личный автомобиль сотрудника Нацполиции,
– рассказал Олег Синегубов.
По данным главы ОВА, в течение суток 26 января в Купянске россияне били артиллерией. Как следствие повредили жилой дом, магазин запчастей, объект гражданской промышленности.
Кроме того, повреждения есть и в других населённых пунктах. В частности:
- в поселке городского типа Двуречная – частный жилой дом;
- в Волчанске – жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение и объект гражданской промышленности.
В Областном центре экстренной медицинской помощи заверили, что за сутки пострадавших от вражеских обстрелов не зафиксировали.
️Атаки россиян на Харьковщине: коротко
- 16 января российские оккупанты обстреляли учебное заведение и сектор многоэтажек в Купянском районе. По данным корреспондентки из Харькова Анны Черненко, в Купянске россияне ударили по сектору многоэтажек.
- Там под домом образовалась огромная воронка, выбиты окна и повреждены стены. В результате удара два человека ранены: 65-летней женщине оказали помощь на месте, 41-летнего мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.
- Стоит напомнить, что 14 января враги ударили по объектам критической инфраструктуры в Харькове. К сожалению, именно поэтому город и область оставались без света.