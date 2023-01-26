Попередньо відомо, що атакували росіяни ракетами та артилерією. Про стан людей розповіли у місцевій швидкій.

До теми Росіяни обстріляли навчальний заклад та сектор багатоповерхівок на Харківщині: є поранені

Що відомо про атаку росіян

Вночі (проти 26 січня – 24 Канал) у Куп'янську зафіксовано "приліт" ракети, попередньо – С-300. На щастя, без жертв та постраждалих. Зруйновано особисте авто співробітника Нацполіції,

– розповів Олег Синєгубов.

За даними глави ОВА, протягом доби 26 січня в Куп'янську росіяни били артилерією. Як наслідок, пошкодили житловий будинок, магазин запчастин, об'єкт цивільної промисловості.

Окрім того, пошкодження є і в інших населених пунктах. Зокрема:

у селищі міського типу Дворічна – приватний житловий будинок;

у Вовчанську – житлові будинки, господарчі споруди, заклад освіти та об'єкт цивільної промисловості.

️В Обласному центрі екстреної медичної допомоги запевнили, що за добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксували.

Зверніть увагу! 26 січня Олег Синєгубов повідомив, що є велика загроза ракетних ударів по Харківщині. Він закликав людей не ігнорувати повітряну тривогу та залишатись в укриттях до відбою.

️Атаки росіян на Харківщині: коротко