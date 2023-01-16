У Вовчанську окупанти влучили у навчальний заклад. Там сталося займання даху, яке ліквідувала ДСНС. Про це 24 Каналу повідомила кореспондентка з Харкова Анна Черненко.
Варте уваги Зумисне стріляли по селищу Шевченкове, яке з ганьбою залишили навесні, – Синєгубов
Сьогодні, 16 січня, ворожого обстрілу зазнав сам Куп'янськ. Окупанти вдарили по сектору багатоповерхівок. Буквально під будинком утворилася величезна вирва, вибиті вікна і пошкоджено стіни. Внаслідок удару є двоє поранених – 65-річна жінка, їй надали допомогу на місці. На жаль, 41-річного чоловіка госпіталізували до лікарні у стані середньої важкості.
Яка ситуація з електропостачанням
У регіоні продовжують застосовують аварійні відключення. Першими без світла залишилися Салтівка і прилеглі території.
"Дійсно, по нас завдали дві серії ударів. Мішенню була саме інфраструктура, була знеструмлена вся область", – підсумувала Черненко.
Ремонтні бригади впоралися дуже швидко: світло харків'янам відновили того самого дня, коли були завдані удару – ввечері 14 січня. Вже наступного дня відновили подачу води й тепла. Ба більше, у неділю зранку запрацювало метро.
Росія накрила артобстрілом Харківщину / Куп'янськ під ударом / Що відомо?
Удар по Харкову та області 14 січня: коротко
- Російські загарбники 14 січня завдали терористичний удар по Харкову. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що зафіксували 2 прильоти.
- Він розповів, що ворог атакував Індустріальний район. Окупанти вдарили рекетами С-300. Даних про постраждалих наразі, на щастя, немає.
- Ворог завдав чергових ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі та по промислових об'єктах. Людей попередили про можливі аварійні відключення у місті та населених пунктах області.
- Окупанти продовжують обстрілювати Харківську область. Зокрема, загарбники атакували населені пункти: Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Гряниківка, Стрілеча, Огірцеве.
- Внаслідок обстрілу з РСЗВ смт Дворічна Куп'янського району пошкоджені приватні будинки. Загинули 2 жінки. Окрім того, є постраждалі.