В Волчанске оккупанты попали в учебное заведение. Там произошло возгорание крыши, которое ликвидировала ГСЧС. Об этом 24 Канала сообщила корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Сегодня, 16 января, вражеским обстрелам подвергся сам Купянск. Оккупнаты ударили по сектору многоэтажек. Буквально под домом образовалась огромная воронка, выбиты окна и повреждены стены. В результате удара двое раненых – 65-летняя женщина, ей оказали помощь на месте. К сожалению, 41-летний мужчина был госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести.

Какая ситуация с электроснабжением

В регионе продолжают применять аварийные отключения. Первыми без света остались Салтовка и близлежащие территории.

"Действительно, по нам нанесли две серии ударов. Мишенью была именно инфраструктура, была обесточена вся область", – подытожила Черненко.

Ремонтные бригады справились очень быстро: свет харьковчанам возобновили в тот же день, когда были нанесены удар – вечером 14 января. На следующий день возобновили подачу воды и тепла. Более того, в воскресенье утром заработало метро.

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Удар по Харькову и области 14 января: коротко