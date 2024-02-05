Советник мэра Мариуполя рассказал, что в результате удара погибли коллаборанты, которые перешли на сторону врага. Что касается пекарни, то ее помещение рядом и она уцелела.

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В Лисичанске ударили по заведению, где развлекались оккупанты

В конце недели кара небесная поздно вечером посетила в Лисичанске в ресторане возле пекарни, где топ-коллаборанты праздновали уже два дня рождения. Россияне сразу бросились делать "жертв терроризма и укрнацизма". Рассказали о (внимание!) ударе по пекарне, как "акте геноцида" (кого?) и более 20 погибших, в том числе одного ребенка (в пекарне ночью, ага),

– отметил абсурдность заявлений оккупантов Петр Андрющенко.

По его словам, впоследствии стали известны списки погибших и точные координаты поражения.

"Пекарня так, рядом, но целая. А вот ресторан коллаборанта – нет", – уточнил советник мэра Мариуполя.

По его данным, на "концерт Кобзона" пошел так называемый "министр МЧС" квазиреспублики в Луганской области Алексей Потелещенко, который в 2014 году перешел на сторону оккупантов.

Петр Андрющенко добавил, что эта история настолько шита белыми нитками, что пришлось даже запускать заявления Кадырова, что якобы они всем будут мстить.

Что известно об атаке по Лисичанску