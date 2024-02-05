Радник мера Маріуполя розповів, що внаслідок удару загинули колаборанти, які перейшли на бік ворога. Щодо пекарні, то її приміщення поруч і вона вціліла.
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У Лисичанську вдарили по закладу, де розважались окупанти
Наприкінці тижня кара небесна пізно ввечері завітала в Лисичанську в ресторацію біля пекарні, де топколаборанти святкували вже два дні народження. Росіяни одразу кинулись робити "жертв терорізма и укрнацизма". Розповіли про (увага!) удар по пекарні, як "акт геноциду" (кого?) та понад 20 загиблих, зокрема одну дитину (в пекарні вночі, ага),
– зауважив абсурдність заяв окупантів Петро Андрющенко.
За його словами, згодом стали відомі списки загиблих та точні координати ураження.
"Пекарня так, поруч, але ціла. А от ресторан колаборанта – ні", – уточнив радник мера Маріуполя.
За його даними, на "концерт Кобзона" пішов так званий "міністр МНС" квазіреспубліки у Луганській області Алєксєй Потелещенко, який у 2014 році перейшов на бік окупантів.
Петро Андрющенко додав, що ця історія настільки шита білими нитками, що довелось навіть запускати заяви Кадирова, що нібито вони всім мститимуть.
Що відомо про атаку по Лисичанську
- Росіяни ввечері 3 лютого заявили про обстріл пекарні в Лисичанську Луганської області. За даними окупантів, нібито загинули 28 людей, а ще 10 – врятували. У Росії заявили, що серед жертв навіть нібито була дитина.
- Москва традиційно звинуватила в атаці Україну. Наші військові ніяк не коментували закиди росіян, проте подія була дуже схожою до звинувачень в обстрілі ринку в Донецьку, коли писали про 25 загиблих і нібито десятки поранених. Тоді в ЗСУ заявили, що бойової роботи засобами ураження не вели.
- Водночас журналісти поспілкувались з переселенцями з Лисичанська. Вони впізнали ресторан під назвою Adriatic та знайшли у списках загиблих власника закладу – місцевого бізнесмена. Окрім того, загинув колаборант, який працював у так званій "податковій", яку створили росіяни.
- У Лисичанській МВА розповіли, що приліт по окупантах був тоді, коли вони зібрались там разом. Тому й у списку загиблих, що є в мережі, здебільшого колаборанти.