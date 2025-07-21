Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение актрисы Риммы Зюбиной.

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Что известно о последствиях атаки для семьи многократной победительницы Радиодиктанта?

Львовянка Кристина Гоянюк ежегодно пишет национальный Радиодиктант и почти все из них написала без ошибок. Российский обстрел Львова, который состоялся 12 июля, коснулся украинской рекордсменки. Ее квартира попала под обломки вражеского БпЛА.

12 июля во Львове, во время российской вражеской атаки на город, была полностью разрушена квартира Кристины. Слов не хватает, чтобы описать отчаяние и боль, которую я услышала в голосе Кристины,

– написала Римма Зюбина, которая была знакома с львовянкой.

Актриса добавила, что власти города оказывает помощь пострадавшей, чтобы она могла иметь жилье, но для этого нужно время. Сейчас же Кристина Гоянюк нуждается в помощи неравнодушных.

Зюбина отметила, что для госпожи Кристины важно слышать слова поддержки и иметь хоть какие-то деньги на жизнь. Поэтому актриса предлагает гражданам помочь львовянке хотя бы несколькими гривнами.

Римма Зюбина рассказывает, что Кристина Гоянюк имеет жизнь, наполнена яркими эмоциями, незабываемыми путешествиями и романтикой, но только один миг может разрушить привычный быт. Именно так, к сожалению, и случилось в жизни ежегодной участницы Радиодиктанту.

Напомним, в результате атаки по Львову травмировались 12 человек. В городе повреждения получили 51 дом, более 19 автомобилей и 3 корпуса Львовской политехники. Больше всего разрушений произошло в Железнодорожном и Галицком районах. 28 львовян в тот день потеряли дом.