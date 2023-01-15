Что касается родителей девушки, то информации пока что нет. Однако она написала, что их видели в живых.

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Что известно о спасшейся в Днепре девушке

Анастасия призналась, что нет слов или эмоций, не чувствует ничего кроме большой пустоты внутри. Она рассказала, что с сентября 2022 года пыталась смириться с потерей ее парня Влада: "Я чувствовала, что он будет меня оберегать".

Меня накрыло дверью в постели, часть кухни в комнате, ванной, кухни, коридора и кладовой нет, там пропасть и я вижу остальную часть подъезда, чужого подъезда. Он сохранил, я почти цела, несмотря на рану на голове и голые ободранные ноги,

– написала Анастасия.

Девушка не знает, где ее родители

Она рассказала, что не знает, где ее родители: "Говорят, что видели живыми, я уверена, что они были на кухне, которой уже нет. Спасаться я не хотела, хотела, чтобы нашли родителей. Понимаю, что Ричарда уже нет. Он вряд ли выжил".

Девушка написала, что она вспоминает "дурацкие шутки отца", как с мамой фотографировали щенков и ели удон, который приготовила мать.

"Я стала популярной, хотя и не хотела этого, почти каждый паблик меня публикует. А я хочу к родителям. Мне больно. Существую ли я вообще?" – сказала девушка.

Обратите внимание! После атаки по многоэтажке в Днепре спасатели продолжают искать еще 40 человек. Известно, что 71 человек ранен, из них 13 – дети. К сожалению, погиб 21 житель дома, среди умерших – один ребенок. Аварийно-спасательные и поисковые работы и тушение пожара на 11:30 15 января продолжается.

Что известно о спасении девушки