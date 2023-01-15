Щодо батьків дівчини, то наразі інформації поки що немає. Проте вона написала, що їх бачили живими.

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Що відомо про дівчину, яка врятувалась в Дніпрі

Анастасія зізналась, що немає слів чи емоцій, не відчуває нічого, крім великої пустоти всередині. Вона розповіла, що з вересня 2022 року намагалась змиритись зі втратою її хлопця Влада: "Я відчувала, що він буде мене оберігати".

Мене накрило дверима в ліжку, частина кухні в кімнаті, ванної, кухні, коридору і комори немає, там прірва і я бачу інші частину під'їзду, чужого під'їзду. Він зберіг, я майже ціла, попри рану на голові й голі обдерті ноги,

– написала Анастасія.

Дівчина не знає, де її батьки

Вона розказала, що не знає, де її батьки: "Кажуть, що бачили живими, я впевнена, що вони були на кухні, якої вже нема. Рятуватись я не хотіла, хотіла, щоб знайшли батьків. Розумію, що Річарда вже нема. Він навряд чи вижив".

Дівчина написала, що вона згадує "дурні жарти батька", як з мамою фотографували цуценят та їли удон, який приготувала матір.

"Я стала популярною, хоча і не хотіла цього, майже кожен паблік мене публікує. А я хочу до батьків. Мені боляче. Чи я існую взагалі?" – сказала дівчина.

Зверніть увагу! Після атаки по багатоповерхівці в Дніпрі рятувальники продовжують шукати ще 40 осіб. Відомо, що 71 людина поранена, з них 13 – діти. На жаль, загинув 21 мешканець будинку, серед померлих – одна дитина. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи й гасіння пожежі станом на 11:30 15 січня триває.

Що відомо про порятунок дівчини