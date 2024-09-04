Цены растут: насколько серьезны последствия атаки на Московский НПЗ

Атака по Московскому НПЗ оказалась действительно мощной. Это один из крупных и современных нефтеперерабатывающих заводов, который важен для Москвы.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов, заметив, что, судя по видео, удалось попасть именно в производственное оборудование. Это была действительно удачная атака.

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Чем важен Московский НПЗ

Как отметил Милов, именно этот завод является основным поставщиком нефтепродуктов в Москву. В последнее время предприятие проходило модернизацию.

Там высокая глубина переработки. Высокий выход светлых нефтепродуктов. Думаю, что это может серьезную проблему создать. Тем более что на прошлой неделе был пожар на Омском нефтеперерабатывающем заводе. А это самый современный такой завод в России. Там могут иметь большие проблемы,

– сказал Милов.

Не стоит забывать, что некоторое оборудование само по себе ломается. Россияне не могут просто так его заменить из-за санкций. Все такие вещи постепенно влияют на российскую экономику. К примеру, там выросли цены на высокооктановый бензин А-98.

С начала августа на А-98 выросли цены на 3 рубля за литр. А с начала года – на более чем 7 рублей за литр. Это также свидетельствует о том, что у них не получается ремонтировать установки, которые изготавливают такой бензин,

– заметил Милов.