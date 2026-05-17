"Moscow отныне never sleeps": "Мадяр" показал красноречивое фото и передал "привет" Лукашенко

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди показал красноречивое фото на фоне массированной атаки по Москве и области 17 мая. Майор также передал "привет" самопровозглашенному лидеру Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом Роберт "Мадяр" Бровди написал в своём телеграм-канале.

Что показал "Мадяр" на фоне атаки по Москве и области?

Командующий СБС обнародовал фото, на котором видно надпись на беспилотнике – "Moscow Never Sleeps", что переводится на украинский, как "Москва никогда не спит".

Moscow отныне never sleeps,

– написал "Мадяр".



Дрон с надписью "Moscow Never Sleeps" / Фото с телеграм-канала Роберта "Мадяра" Бровди

Роберт Бровди в своей заметке, вероятно, намекает на массированные атаки дронов по Москве и Подмосковью 17 мая и изменение ощущения "безопасности" для российской элиты.

В сообщении Бровди написал: "Версия 17.05, шансы сравнялись: аннулирован односторонний абонемент спокойной жизни на Патриках и окрестностях".

Вероятно, под "Патриками" имеются в виду Патриаршие ставки в Москве – район, который ассоциируется с представителями российской политической, медийной и бизнес-элиты. Таким образом "Мадяр" намекнул, что война все сильнее ощущается уже не только на приграничных территориях России, но и в самой столице.

Отдельное внимание привлекли слова: "Юстас – Алексу Григорьевичу: важно, как войти в нужный разговор, но еще важнее искусство выхода из него". Это стилизация под советские шпионские радиограммы из сериала "Семнадцать мгновений весны", где персонажи использовали кодовые обращения "Юстас" и "Алекс".

При этом "Алекс Григорьевич" – это имя и отчество Лукашенко, поэтому, вероятно, это предложение адресовано именно белорусскому лидеру.

"Лукашеску, присматривайся к перспективам", – написал "Мадяр".

Интересно, что прозвище "Лукашеску" может отсылать к румынскому диктатору Николае Чаушеску, которого отстранили от власти во время революции 1989 года. Такое заявление командующий Силами беспилотных систем сделал на фоне сообщений о потенциальном затягивании Беларуси к эскалации против Украины.

Ранее "Мадяр" ранее лично предупреждал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о последствиях его возможного решения официально вступить в войну против Украины. Майор заявил о готовности реагировать на угрозы, в частности, ударами по белорусским НПЗ.

Кстати, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан подчеркнул в эфире 24 Канала, что угрозы для Украины со стороны армии Беларуси не существует из-за малой численности белорусских вооруженных сил, а также их неготовности к наступательным действиям.



По мнению эксперта, стоит переживать из-за возможной инфильтрации российских спецслужб в среднее звено управления белорусской армии, которые могут выполнить задачи по расшатыванию ситуации.

Что известно об атаках по Москве и области 17 мая?

Неизвестные дроны начали атаковать Россию, в частности Москву и область, еще ночью 16 мая. Атака продолжилась и 17 мая. В России заявили, что якобы за сутки сбили 120 беспилотников над столичным регионом.

О взрывах и работе ПВО сообщали жители Зеленограда, Сходни, Клина, Химок, Дедовска, Лобни и Наро-Фоминска. Из-за угрозы атаки беспилотников в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно вводили ограничения на взлет и посадку самолетов.

Позже появилась информация об атаке на Солнечногорскую топливно-наливную станцию в Московской области. Между тем в минобороны России заявили, что российская ПВО якобы сбила 556 "украинских" беспилотников над 14 регионами страны и временно оккупированными территориями.

Стоит отметить, что накануне атаки партизаны из движения "Атеш" нарушили работу нескольких вышек связи в Московской области, что усложнило контроль целей на низких высотах.