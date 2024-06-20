Дроны атаковали нефтебазу "Лукойла". По словам россиян, туда прилетело 4 беспилотника.

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Загорелось 1000 квадратных метров территории нефтебазы

Атака по Энему в Тахтамукайском районе началась примерно в 2:40 ночи по местному времени.

В российских телеграм-каналах рассказывают, что в результате падения беспилотников произошел взрыв с последующим возгоранием "металлокаркасного склада присадок бензина АИ-95".

Огонь распространился более чем на 1000 квадратных метров. Российским пожарным удалось его потушить за несколько часов – в 6 утра. Добавим, что возгорание было настолько мощным, что его успели зафиксировать спутники.

Сейчас на месте продолжают работать оперативные службы и следователи страны-агрессора.

Момент попадания беспилотника по нефтебазе: смотрите видео