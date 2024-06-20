Дрони атакували нафтобазу "Лукойлу". За словами росіян, туди прилетіло 4 безпілотники.

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Зайнялося 1000 квадратних метрів території нафтобази

Атака по Енему у Тахтамукайському районі розпочалася приблизно о 2:40 ночі за місцевим часом.

У російських телеграм-каналах розповідають, що унаслідок падіння безпілотників стався вибух із подальшим займанням "металокаркасного складу присадок бензину АІ-95".

Вогонь розповсюдився на понад 1000 квадратних метрів. Російським пожежникам вдалося його загасити за декілька годин – о 6 ранку. Додамо, що загоряння було настільки потужним, що його встигли зафіксувати супутники.

Зараз на місці продовжують працювати оперативні служби та слідчі країни-агресорки.

Момент влучання безпілотника по нафтобазі: дивіться відео