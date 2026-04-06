Не только поражение фрегата: военнослужащий ВСУ назвал главные последствия атаки по Новороссийску

Украинские силы ночью 6 апреля атаковали Новороссийск, где под ударами оказался, в частности, российский носитель "Калибров" – фрегат "Адмирал Макаров". Несмотря на то, что работала вражеская ПВО, Силам беспилотных систем удалось поразить военный фрегат.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что украинские силы имеют возможности достигать важных целей в глубине территории России. Также, кроме "Адмирала Макарова", украинские дроны поразили еще несколько важных целей.

Какие объекты были под ударом украинских сил в Новороссийске?

Мусиенко отметил, что под ударами также были буровая установка "Сиваш" и причалы, которые отвечают за загрузку российской нефти и нефтепродуктов с целью экспорта.

Он напомнил, что 2 марта "Адмирал Макаров", а также корабль "Адмирал Эссен" получили повреждения во время атаки на Новороссийск.

К сожалению, тогда не удалось их потопить или полностью разрушить, но те повреждения, которые на тот момент получили носители "Калибров", не дали возможности России в полной мере осуществить комбинированный удар по Украине с привлечением ракет "Калибр",

– подчеркнул он.

Тогда враг, по словам военнослужащего, подготовил свои ракеты, баллистику, дроны, которые били по территории Украины. Однако он не смог рассчитывать на полный залп "Калибров".

Обратите внимание! Во время комплексной операции СБУ и Сил обороны по терминалу "Шесхарис" в Новороссийске операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем нанесли удар по фрегату "Адмирал Макаров". Он был расположен в порту Новороссийск. Сейчас степень повреждения фрегата уточняются.



Россияне использовали его, чтобы наносить ракетные удары по Украине крылатыми ракетами "Калибр". Также на нем размещен ЗРК "Штиль-1". "Адмирал Макаров" стал основным боевым кораблем Черноморского флота России после того, как украинские силы уничтожили крейсер "Москва" в 2022 году. Фактически, это последний целый ракетный фрегат России с "Калибрами" в Черном море.

Поэтому цель таких атак является комплексной и заключается в том, чтобы во время удара нанести ущерб экспорту нефти и, в частности, уничтожить остатки российских кораблей, которые способны осуществлять пуски ракет "Калибр" по Украине,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Это очень важно, как считает военнослужащий, потому что в перспективе уменьшение возможностей врага в Черном море несколько бы сняло нагрузку на работу украинской ПВО. А также повлияло бы на количество ракет, на которые противник мог бы рассчитывать во время массированных атак.

В то же время теоретически россияне, по словам Мусиенко, сохраняют возможности наносить удары из Каспийского моря, где имеют носителей "Калибров", однако чаще всего они это делают именно из Черного моря. Поэтому принципиально важно лишать Россию возможности делать это оттуда.

Что известно об атаке на Новороссийск ночью 6 апреля?