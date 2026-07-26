Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу , что организаторы таких мероприятий должны нести ответственность за безопасность участников. Важные для развития оборонной сферы встречи должны проводить только с соблюдением жестких правил безопасности.

Как организовать мероприятия представителей оборонной сферы

Андрей Ткачук подчеркнул, что после удара не стоит устраивать "линчевание", однако государство должно дать справедливую правовую оценку действиям организаторов. Отсутствие ответственности может только создавать условия для повторения схожих ситуаций.

Офицер ВСУ об угрозах проведения массовых мероприятий: видео

Он поддержал позицию Сергея "Флеша" Бескрестнова, заявившего, что не посещает мер без укрытия, если о них заранее публично сообщают и находятся в зоне досягаемости баллистических ракет.

Конечно, меры с участием военных и производителей вооружения необходимы для развития оборонной отрасли, однако безопасность должна оставаться безусловным приоритетом.

Люди, которые организовывали такие мероприятия, должны чувствовать максимальную ответственность и нести ее не только за себя, но и за людей, которых они приглашают. Это огромная ответственность за человеческую жизнь,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Ткачук рассказал, что сам участвовал в организации подобных мер. Однако они проводились без публичных анонсов, в координации со Службой безопасности Украины, рядом с укрытиями и на безопасном расстоянии от российской границы. При угрозе баллистического удара люди должны иметь достаточно времени, чтобы добраться до укрытия.

Напомним. Россияне нанесли баллистический удар по частному спортивному комплексу в Бучанском районе Киевщины во время выставки оборонных технологий. В результате атаки погибли 10 человек, около 100 получили ранения, а также зафиксированы масштабные разрушения инфраструктуры, что побудило правоохранителей расследовать не только действия РФ, но и халатность организаторов.

Кроме того, организаторы должны многократно оценивать все риски, ведь на таких мероприятиях собираются не случайные люди, а представители командования, военные и производители, вносящие весомый вклад в обороноспособность Украины. Именно поэтому любые решения по проведению таких событий должны приниматься с максимальной ответственностью, чтобы не подвергать людей смертельной опасности.