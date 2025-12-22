Новый удар по Одессе: повреждено гражданское судно и не только

Оккупанты снова атаковали Одессу вечером 22 декабря. Есть разрушения в результате удара.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесскую ОВА.

Что известно об ударе по Одессе 22 декабря?

Россияне не прекращают террор Одесской области. Глава ОВА Олег Кипер рассказал, что попало в поле зрения врага на этот раз.

Сегодня вечером враг снова атаковал Одессу ударными БпЛА. В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно,

– написал он.

Чиновник добавил, что над ликвидацией последствий работают соответствующие службы. Сейчас информация о пострадавших не поступала.

Последнее сообщение от Воздушных сил, которое касалось Одесской области, было в 22:43. Тогда говорилось, что вражеский дрон через Маяки летит вектором на Одессу. Перед тем, в десять вечера, был вражеский БпЛА в направлении Залива с Черного моря.

За день в разных районах Одесской области по несколько раз была тревога – то ли по часу, то ли по 30 минут. Местные паблики писали, что до десятка "Шахедов" по одному заходили в район порта, по ним работала ПВО.

Какая ситуация в Одессе сейчас?

По словам Олега Кипера, в результате предыдущих атак есть значительные материальные убытки, повреждены объекты портовой и гражданской инфраструктуры. Атака 19 декабря привела к смерти 8 человек и ранения 25.

Власти параллельно с ликвидацией последствий прорабатывают альтернативные решения, чтобы восстановить нормальное сообщение с югом Одесской области и уменьшение рисков в случае повторных атак.