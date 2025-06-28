В многоэтажку прилетел "Шахед", горело несколько этажей, известно о гибели супругов. Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 каналу, что увеличился список пострадавших до 14 человек, из которых 6 находится на стационарном лечении в медицинских учреждениях, трое в тяжелом состоянии, остальные, после оказанной помощи, имеет возможность лечиться дома.

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Ночная атака по Одессе

Сергей Братчук подчеркнул, что Россия целенаправленно атаковала жилой комплекс в Одессе.

Хочу отметить, что Силы противовоздушной обороны максимально уничтожали на подступах к городу вражеские "Шахеды", ведь их было много. Им удалось максимально это сделать, ведь последствия были бы гораздо хуже,

– сказал он.

Кроме того, спасателям было довольно сложно работать, ведь оккупанты применяли уже привычную циничную тактику – после атаки наносили удары еще раз. Несмотря на это, все, кому нужна была помощь, ее получили сразу.

Маршруты были очень запутанными. Это была атака на критическую гражданскую инфраструктуру и жилую застройку. Не говорится о военных объектах, только гражданские, только террор,

– отметил Сергей Братчук.

Стоит добавить, что во время ночной атаки на Одессу один из "Шахедов" попал в 21-этажный жилой дом. Пожар охватил квартиры с 7 по 10 этажи, много помещений подверглись значительным разрушениям – выбило окна, уничтожена мебель и личные вещи жителей.