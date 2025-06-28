На месте работали ГСЧС, полиция, медики, а также психологи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря ГСЧС Одесской области Марину Аверину.

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Люди подавали маячки спасателям

В ночь на 28 июня оккупанты запустили дроны-камикадзе в направлении Одессы. На нескольких локациях в городе возникли пожары. Больше всего пострадал 21-этажный дом, в котором загорелись квартиры на 7 – 9 этажах.

По словам Авериной, спасателям сложно было добраться до жильцов из-за сильного задымления и высокой температуры.

Некоторые жильцы подавали маячки спасателям с помощью фонариков из своих квартир. Это помогло спасателям понять где надо искать,

– рассказала пресс-секретарь ГСЧС Одесской области.

Сейчас известно о 14 пострадавших, трое из них – дети. К сожалению, два человека погибли.

Рядом с домом развернули пункт несокрушимости, где люди могут согреться и зарядить телефоны.

Напомним, россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". Под удар попала гражданская инфраструктура, в городе раздавались взрывы.

По состоянию на утро 28 июня сообщается о, что шесть человек госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии, включая ребенка.