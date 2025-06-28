На місці атаки працювали рятувальники, правоохоронці, медики та психологи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речницю ДСНС Одещини Марину Аверіну.

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Люди подавали маячки рятувальникам

У ніч проти 28 червня окупанти запустили дрони-камікадзе у напрямку Одеси. На кількох локаціях у місті виникли пожежі. Найбільше постраждав 21-поверховий будинок, у якому загорілися квартири на 7 – 9 поверхах.

За словами Аверіної, рятувальникам складно було дістатися до мешканців через сильне задимлення і високу температуру.

Деякі мешканці подавали маячки рятувальникам за допомогою ліхтариків зі своїх квартир. Це допомогло рятувальникам зрозуміти де треба шукати,

– розповіла речниця ДСНС Одещини.

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Наразі відомо про 14 постраждалих, троє з них – діти. На жаль, дві людини загинули.

Поруч із будинком розгорнули пункт незламності, де люди можуть зігрітися та зарядити телефони.

Нагадаємо, росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками типу "Шахед". Під удар потрапила цивільна інфраструктура, в місті лунали вибухи.

Станом на ранок 28 червня повідомляється, що шестеро осіб госпіталізовані, троє з них у тяжкому стані, включно з дитиною.