Сейчас уточняются все данные о последствиях атаки. В то же время в горсовете Одессы сообщили, что в учебных заведениях дети не пострадали.

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Вниманию родителей! По информации учебных заведений, все дети, находившиеся в школах и садиках, в безопасности,

– отметили в горсовете.

Россия нанесла ракетные удары по Одессе

На Юге в 11:01 15 марта объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили, что в направлении Одессы враг запустил ракеты, а уже через несколько минут – раздались 2 мощных взрыва.

Прошло еще несколько минут, и враг нанес повторные удары. К сожалению, есть пострадавшие.

В результате российской ракетной атаки по Одессе есть пострадавшие. На месте работают все соответствующие службы. Данные уточняются,

– сообщили в Одесской ОГА.

Как писали мониторинговые телеграм-каналы, россияне могли нанести удары баллистическими ракетами.

В результате атаки погибли фельдшер и спасатель

Олег Кипер сообщил, что в результате ракетной атаки также есть жертвы. Так, погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место. Среди медиков и спасателей также есть тяжело раненые.

Общее количество пострадавших уточняется, всем оказывается необходимая медицинская помощь,

– добавил Кипер.

Фотографы Константин и Влада Либеровы сообщают, что в результате ракетной атаки пострадало более 30 человек.

Враг массированно атаковал Одессу 11 марта