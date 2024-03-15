Сейчас уточняются все данные о последствиях атаки. В то же время в горсовете Одессы сообщили, что в учебных заведениях дети не пострадали.
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Вниманию родителей! По информации учебных заведений, все дети, находившиеся в школах и садиках, в безопасности,
– отметили в горсовете.
Россия нанесла ракетные удары по Одессе
На Юге в 11:01 15 марта объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили, что в направлении Одессы враг запустил ракеты, а уже через несколько минут – раздались 2 мощных взрыва.
Прошло еще несколько минут, и враг нанес повторные удары. К сожалению, есть пострадавшие.
В результате российской ракетной атаки по Одессе есть пострадавшие. На месте работают все соответствующие службы. Данные уточняются,
– сообщили в Одесской ОГА.
Как писали мониторинговые телеграм-каналы, россияне могли нанести удары баллистическими ракетами.
В результате атаки погибли фельдшер и спасатель
Олег Кипер сообщил, что в результате ракетной атаки также есть жертвы. Так, погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место. Среди медиков и спасателей также есть тяжело раненые.
Общее количество пострадавших уточняется, всем оказывается необходимая медицинская помощь,
– добавил Кипер.
Фотографы Константин и Влада Либеровы сообщают, что в результате ракетной атаки пострадало более 30 человек.
Враг массированно атаковал Одессу 11 марта
- В ночь на 11 марта оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область. Силам и средствам ПВО удалось сбить 10 дронов-камикадзе, однако попаданий избежать не удалось.
- В частности в Одесском районе был поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания. Возник пожар, который оперативно ликвидировали. Ударной волной были выбиты стекла в частных домах вокруг, обломками нанесены разрушения хозяйственным постройкам.
- К счастью, во время массированной атаки 11 марта никто не пострадал.