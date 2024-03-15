Взрывы в Одессе прогремели через несколько минут после объявления воздушной тревоги. Вероятно, город атаковали баллистическими ракетами.
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Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе
Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в пятницу, 15 марта, Одесса подверглась ракетной атаке.
Общее количество пострадавших уточняется, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Впоследствии в ОВА сообщили, что в результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место.
По информации местных СМИ, десятки машин скорой помощи прибыли к месту удара вражеской ракеты.
Правоохранители перекрыли район и не пропускают транспорт и людей.
Оккупанты атаковали Украину "Шахедами"
- В ночь на 15 марта Силы обороны уничтожили 27 вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед". Это произошло на территориях Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской областей.
- В Виннице в результате ночной атаки есть погибшие и пострадавшие. Четверо человек были госпитализированы, два человека, к сожалению, погибли. По информации ГСЧС, два человека были спасены из-под завалов.
- В Хмельницкой области глава областной военно-гражданской администрации сообщил об уничтожении двух вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед". К счастью, обошлось без жертв.